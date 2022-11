Videos im Stil der „Augsburger Puppenkiste“ : TikToker geht mit Marionetten-Videos viral

Düsseldorf Die Video-Plattform TikTok ist für verrückte Challenges und schnelllebige Trends bekannt. Schauspieler Tom Böttcher geht einen anderen Weg. Mit seinen Marionetten-Videos gelang ihm nun ein viraler Hit.

Die Videoplattform TikTok kommt vor allem bei jungen Menschen gut an. 25 Prozent aller Nutzer sind zwischen 10 und 19 Jahren alt. Den wenigsten davon dürfte die „Augsburger Puppenkiste“ ein Begriff sein. Das Marionettentheater feierte seine größten Erfolge in den 80ern und 90ern. 2011 stufte die Leitung des Kinderkanals die Produktion als „nicht mehr zeitgemäß“ ein und nahm sie aus dem Programm.

Dass die beliebten Marionetten aber auch im Jahr 2022 noch erfolgreich sein können, zeigt der TikToker Tom Böttcher. Er veröffentlicht unter dem Namen „Tom Schönwolf“ Videos, in denen er die typischen Bewegungen der Marionetten nachahmt. Dabei erschafft er den Eindruck, dass seine Gliedmaßen schweben und an Schnüren befestigt sind. Böttcher geht, isst und tanzt wie die Figuren der Puppenkiste. Und das so gut, dass viele Nutzer völlig verblüfft sind. „Liebe es, aber checke einfach nicht, wie du es machst“, schreibt ein Follower auf Tiktok.