Nach TV-Kritik : Stand-up-Comedian Enissa Amani tritt Shitstorm gegen Journalistin los

Düsseldorf Die Spiegel-Autorin Anja Rützel hat in einem Artikel die „About You“-Awards und den Auftritt der Stand-up-Comedian Enissa Amani kritisiert. Die mobilisierte daraufhin ihre Fangemeinde gegen die Journalistin. Der Kampf scheint noch nicht vorbei.

Amani konterte daraufhin auf ihrem Instagram-Account, auf dem ihr mehr als 500.000 Menschen folgen. Sie verfasste in ihren Instagram-Stories einen Text an die Journalistin und erwähnte auch, dass sie ein Instagram-Profil hat. Einen Link dazu postete sie zwar nicht, aber ihre Reaktion rief ihre Fans auf den Plan, die einen Shitstorm gegen die Journalistin loslassen. Das führte dazu, dass Rützel zunächst ihr Instagram-Profil von öffentlich auf privat umstellte. Als sich dann auch noch AfD-Politiker Andreas Winhart für den Artikel bedankte und ihn lobte, brach der Hass des Netzes endgültig über die Journalistin herein. Sie wurde als Rassistin und „Quasi-Nazi“ beschimpft. Dazu muss man wissen: Winhart und Amani haben seit Längerem einen Streit, der zuletzt in einer Anzeige des AfD-Politikers gegen Amani wegen Beleidigung endete.