Katze auf Weihnachtsbaum? Mit diesem Google-Tool können Sie zwei Emojis kombinieren

Um „Emoji Kitchen“ zu verwenden, muss einfach in der Suchmaschine Google das Wort „Emoji Kitchen“ eingegeben werden. Oben erscheint je nach Spracheinstellung ein Bild mit vielen Emojis und das Wort „Kochen“. Beim Draufklicken öffnet sich die ganze Palette an Emojis und das Board, um zwei Emojis miteinander zu kombinieren. Wer sich überraschen lassen will, kann „Emoji Kitchen“ die Arbeit übernehmen lassen und per Zufallsgenerator Kombinationen unter dem Knopf „Zufällige Reihenfolge“ ausgeben lassen. Dann werden gleichzeitig zwei Emojis ausgespielt. Ebenfalls per Zufall kann jedes der beiden Emojis einzeln generiert werden. Dafür steht das kleine Würfel-Symbol unter den Piktogrammen zur Verfügung.