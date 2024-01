„Steuerrestbetrag“ Neue Phishing-Masche mit gefälschten „Elster“-Mails

Auch die Plattform „Elster“ selbst weist auf betrügerische Mails hin. Sie variierten, versuchten jedoch immer, an Anmeldedaten, Konto- und Kreditkarteninformationen von Steuerzahlern zu kommen. Bei angehängten Dateien handle es sich angeblich um einen Steuerbescheid oder eine Rechnung. Die Steuerverwaltung würde jedoch nie die eigentlichen Steuerdaten oder Rechnungen in Form eines E-Mail-Anhangs versenden oder per Mail persönlichen Informationen anfordern.