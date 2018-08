Einfluss auf US-Politik - Facebook löscht Nutzerkonten

New York Facebook hat eigenen Angaben zufolge ausgereifte Versuche aufgespürt, mit denen die US-Politik vor den anstehenden Halbzeitwahlen beeinflusst werden sollten. Als Reaktion wurden bislang 32 Nutzerkonten und Seiten auf Facebook und Instagram gelöscht.

Die Seiten waren an den koordinierten Versuchen beteiligt und offenbar gefälscht. Wer dahinterstecke, lasse sich noch nicht sagen. Es könnte aber Verbindungen nach Russland geben, erklärte Facebook.

Nach Angaben aus Facebook-Kreisen setzte das Unternehmen in dieser Woche bereits die beiden Kongresskammern über die Aktivitäten in Kenntnis. Zuerst hatte die „New York Times“ am Dienstag darüber berichtet.