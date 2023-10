Second-Hand-Verkauf übers Internet Wie Sie erfolgreich auf Kleinanzeigen und Vinted verkaufen – und welche Betrugsmaschen drohen

Fotos – Bis zu 20 Bilder können bei Kleinanzeigen oder Vinted hochgeladen werden. Mindestens drei Bilder sollten es auf jeden Fall sein. Hier ist Querformat besser als Hochformat. Die angebotene Ware sollte ausgeleuchtet und von allen Seiten und im Detail fotografiert werden. Nahaufnahmen helfen, um von entsprechenden Sachen eine Vorstellung des Materials zu bekommen oder Mängel sichtbar zu machen. Zudem sollten die Aufnahmen scharf sein und in hoher Qualität (nicht zu kleine Bilder). Am besten wird nur das fotografiert, was auch verkauft werden soll, idealerweise mit einem neutralen Hintergrund in weiß, grau oder schwarz. Störendes Drumherum lenkt vom eigentlichen Gegenstand ab.