Wegen Hass in Chats Deutsche Umwelthilfe verklagt Facebook-Mutter Meta

„Wir nehmen die Verfolgung und Bedrohung in solchen Social-Media-Gruppen nicht länger hin“, sagte DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch am Mittwoch in Berlin. Facebook weigere sich bislang, diese Gruppen zu schließen. Der Mutterkonzern Meta sei seit Jahren „nicht imstande oder willens, diese Hatz auf Menschen zu beenden“. Weder Meldungen an Facebook noch zwischenzeitlich 300 Strafanzeigen bei der Polizei seien erfolgreich gewesen. Neben Resch werden demnach auch weitere Mitarbeiter der Umwelthilfe regelmäßig bedroht.