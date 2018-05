DSGVO - Deshalb droht kein Rauswurf aus Facebook-Gruppen

Düsseldorf Alarm in diversen Facebook-Gruppen: In Postings verlangen Administratoren von den Mitgliedern, der Datenschutzgrundverordnung zuzustimmen, sonst werde der Austritt fällig. Doch das ist Unsinn.

In der Facebook-Gruppe „Ratinger Kaffeeklatsch“ macht eine Formulierung die Runde: gelesen und akzeptiert. Das schreiben Gruppenmitglieder unter ein Posting, das die Administratoren am Mittwoch veröffentlichten. In diesem Posting heißt es, dass die Mitglieder auch für diese Gruppe die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO, gültig ab 25. Mai) beachten und deshalb mit „gelesen und akzeptiert“ kommentieren müssten. Sie weisen darauf hin, dass jeder nur eigene Fotos hochladen darf oder Fotos, für deren Veröffentlichung ein Einverständnis vorliegt. Alles, was die User posten, dürfe gespeichert werden. „Wer dies nicht akzeptieren möchte, löscht bitte eigenständig seine Postings und verlässt die Gruppe!“