Analyse : Wir digitalen Besserwisser

Medizinische Fragen werden laut einer Umfrage am vierthäufigsten im Netz gegoogelt. Foto: dpa/Lukas Schulze

Düsseldorf Der einfache Zugang zu Wissen über das Internet lässt viele Menschen glauben, sie würden sich in allem am besten auskennen. Doch diese Überzeugung ist gefährlich. Sie ruiniert Vertrauen und gesellschaftlichen Austausch.

Jimmy Wales dachte wohl an keinen Elternabend, als er seine Vision einer digitalen Aufklärung beschrieb. „Stellen Sie sich eine Welt vor, in der jeder Mensch an der Menge allen Wissens frei teilhaben kann“, sagte der US-Unternehmer im Jahr 2001. Da hatte er gerade eine Online-Plattform namens Wikipedia gestartet. Wissen von allen für alle. Jederzeit. Kostenlos. Grenzenlos. Ein Segen. Vor allem für Menschen in armen Ländern. In Ländern mit autoritären Regimen. Wissen wird zur Macht für Menschen, die lange Zeit Ohnmächtige waren. Mit Mehrwissern ist die Welt zweifelsfrei eine bessere.

Aber auch in diesem Punkt gilt: kein Licht ohne Schatten. Und so haben Wikipedia, Google und Co. hierzulande neben den digitalen Mehrwissern eine zweite Spezies hervorgebracht: die digitalen Besserwisser.

Sie sind überall. Sie haben alles schon gegoogelt. Und deshalb wissen sie eben auch alles. Alles besser. Besserwisser gehen zum Arzt und kennen ihre Diagnose schon. Sie haben sie im Internet gefunden. Den Termin in der Praxis brauchen sie nur, um ihr Wissen mitzuteilen. Und weil Google ihnen kein Rezept ausstellt. 21 Prozent der Führungskräfte in Deutschland geben an, Google und andere Quellen würden ihnen bei medizinischen Fragen häufig helfen, für die sie früher einen Arzt konsultiert hätten. Weitere 31 Prozent sehen in Dr. Google zumindest gelegentlich einen Ersatz für den Arzt. Zu diesen Ergebnissen kam im September 2019 eine repräsentative Befragung von 1000 Führungskräften durch die Max-Grundig-Klinik in Bühl bei Baden-Baden. Die Klinik erstellt regelmäßig Studien zur körperlichen und seelischen Verfassung von Managern.

Besserwisser wollen sich mindestens auf Augenhöhe unterhalten. Egal, ob ihr Gegenüber nun Kollege, Arzt oder Atomphysiker ist. Das Wissen, das Arzt oder Atomphysiker ihnen mittels Studium und Berufserfahrung vorauszuhaben meinen, ist doch flugs gegoogelt. Nicht falsch verstehen: Dieser Text ist kein Plädoyer für die Rückkehr des Halbgotts in Weiß. Ja, auch Mediziner sind nicht allwissend, machen Fehler. Und es ist gut und wichtig, dass der Patient heute mündig ist. Aber wo er sich anschickt, dem Arzt eine selbst gestellte Diagnose zu präsentieren, überschätzt er sein Wissen.

Und er begibt sich in Gefahr. Denn wer googelt, muss immer sterben. Spätestens das dritte Suchergebnis prophezeit den sicheren Tod. Egal, ob Sie nun Hühneraugen oder Bauchspeicheldrüsenkrebs eingetippt haben. „Inzwischen gibt es in Deutschland 80 Millionen Mediziner. Viele Patienten glauben es heute oft besser zu wissen als ihr Arzt. Gerade Unternehmer, Manager und Selbstständige sind für dieses Virus anfällig“, sagt Curt Diehm, Ärztlicher Direktor der Grundig-Klinik.

Laut einer Schätzung nutzten 2018 weltweit rund 3,8 Milliarden Menschen das Internet. In Deutschland waren es laut einer Studie von ARD und ZDF 63 Millionen. 54 Millionen surften täglich. Bei einer Umfrage des Allensbach-Instituts von 2019 unter Internetnutzern landete Urlaub auf Platz eins der Themen, über die man sich im Netz informiert. Fast jeder Zweite googelte hierzu. Jeder Vierte gab an, zu medizinischen Fragen online zu recherchieren.

Doch die digitalen Besserwisser sitzen nicht nur im Wartezimmer. Sie nehmen ihren Anwälten die Arbeit ab, weil sie online im Bürgerlichen Gesetzbuch recherchiert haben, sie belehren den Bäcker über die Nebenwirkungen von Roggenmischbrot, und sie kommen eben mit ihrem Besserwissen zum Elternabend, an den Jimmy Wales 2001 wohl nicht gedacht hatte, als er Wikipedia pries.

Jeder vernünftige Pädagoge wird begrüßen, wenn sich Eltern für die Erziehung ihrer Kinder interessieren. Anstrengend wird es nur dann, wenn die Eltern die Lehrer mit Fachwissen malträtieren, das sie in Büchern oder eben immer häufiger im Internet gefunden haben. Didaktik, Methodik, die neueste Studie zum Thema „Bewegungspausen im Kunstunterricht“ – darüber würde man sich eben gerne mal mit dem Lehrer austauschen. Schließlich waren Eltern selbst mal Schüler, sie erziehen daheim ihre Kinder, und deswegen wissen Eltern, was gut für ihre Kinder ist. Der Lehrer offensichtlich nicht, denn von Bewegungspausen im Kunstunterricht hat die Tochter ja beim Mittagessen noch nie erzählt.

Der digitale Besserwisser droht dabei eines zu verlieren: das Vertrauen in andere. Gerade wenn es um den eigenen Körper, das eigene Leben und die Ausbildung der Kinder geht, traut der Autodidakt am Ende nur einem: sich selbst. Das macht zwar mitteilsam, aber auch einsam. Denn Wissen und sein Erwerb sind ein Austausch. Ein Öffnen gegenüber anderen, denn die könnten ja etwas begriffen haben, was ich so noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Wissen ist kein Luxusgut, mit dem man angibt wie mit seinem Haus, Auto, Boot. Wissen ist Nutzen, Wissen ist Freiheit. Der digitale Besserwisser wird aber vielfach unfrei. Weil er seine Gelassenheit einbüßt. Die Demut, sich einzugestehen, dass das Gegenüber auf seinem Gebiet mehr weiß. Mehr kann. Und dass das am Ende ihm zugutekommt. Und der Gesellschaft. Im Laufe der menschlichen Entwicklung hat es sich als sinnvoll herausgestellt, wenn nicht jeder alles kann und macht. Arbeitsteilung und Spezialisierung setzten sich durch. Funktionale Differenzierung nennen das die Soziologen. Die Berufswelt entwickelte sich in immer kleinere Teile, die am Ende zusammen aber viel schneller, besser und verlässlicher ein Gesamtprodukt schaffen konnten, als wenn jeder für sich allein an allem wurschtelt.