Funktionen und Sicherheit Das müssen Sie über den Chatdienst Discord wissen

Auf dem Server können Mitglieder verschiedene Kanäle beziehungsweise Räume erstellen und nach Themen gliedern. So kommen sich die Nutzer bei ihren Gesprächen thematisch nicht in die Queere. Auf vielen Servern gibt es neben den Themen-Kanälen auch Bereiche, in denen Musik gehört oder einfach nur gequatscht werden kann. Außerdem besteht die Möglichkeit, private Nachrichten zu verschicken oder miteinander per Sprach- oder Videochat zu kommunizieren.