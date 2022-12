Humorvolles Google-Feature So stolpert „Dinner for One“-Butler James in Ihrem Browser

Kurz vor dem Jahreswechsel stimmt Google die Menschen in Deutschland auf einen Klassiker-Sketch ein: Wer in seinem Internetbrowser bei Google nach „Dinner for One“ sucht, bekommt links oben unter der Suchleiste einen schwarz-weißen Tigerkopf angezeigt. Klickt man mit der linken Maustaste darauf, färbt sich die Seite schwarz-weiß und unten auf dem Bildschirm erscheint das Tigerfell aus dem Sketch. Aus den Lautsprechern erklingt dazu der legendäre Satz „Same procedure as every year, James“ von Miss Sophie. Dann kommt auch schon Butler James aus dem rechten Bildschirmrand getorkelt, stolpert über das Tigerfell, dreht sich verärgert um, um wenig später auf der linken Seite zu verschwinden. Kurz darauf kommt er mit einem Teller Suppe in der Hand wieder heraus und überspringt dieses Mal zielsicher den Tigerkopf. Dazu ertönen die aufgezeichneten Lacher aus „Dinner for One“. Ist James wieder auf der rechten Bildschirmseite verschwunden, hört man noch ein paar Schritte, bevor die Google-Seite sich wieder bunt färbt.