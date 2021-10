Digital Ethics Summit in Düsseldorf : Datenschutz kostete laut Experten Leben

Düsseldorf Deutschland hat große Schwachstellen bei der Digitalisierung. Das ist das einhellige Fazit hochkarätiger Fachleute bei einem RP-Kongress. Sie sehen dafür als Ursache eine falsche Prioritätensetzung, etwa während der Corona-Pandemie.

Der FDP-Politiker räumte ein, dass die bisherigen Online-Angebote der öffentlichen Verwaltung in der Spracherkennung, in ihrer Anmutung und Bedienbarkeit noch Mängel aufwiesen. Daher sollen die digitalen Bürgerämter mit einem Chat-Bot, einem Sprachroboter, ausgestattet sein, der den Antragstellenden direkt helfen könne. Bei der Spracherkennung arbeite die nordrhein-westfälische Verwaltung mit einem Fachinstitut in St. Augustin zusammen: „Damit können wir jeden deutschen Dialekt erkennen.“

Eine Datenschutz-Grundverordnung 2.0 forderte Bitkom-Chef Berg. Auf die Frage, was Deutschland in Sachen Digitalisierung von anderen Ländern lernen könne, sagte er: „Das brauchen wir gar nicht, wir haben eine rechtliche Grundlage, aber die müssen wir weiterentwickeln.“ In Europa seien die rechtlichen Grundlagen gleich, in Deutschland würden sie besonders scharf ausgelegt. „Wenige schreien ganz laut, und viele schweigen“, so Berg. Deutschland benötige nicht 17 Datenschutzbeauftragte, sondern eine Staatsstrukturreform. „Die packt in der Politik leider keiner an“, kritisierte der Branchenexperte: „Wir halten an alten Zöpfen fest.“