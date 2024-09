Digital Ethics Summit 2024 „Kein Ende der Menschheit durch KI“

Künstliche Intelligenz (KI) hat ihre Schattenseiten, das ist klar. „Doch wer Chancen und Risiken abwägt, vergisst häufig, wie sehr sie wirklich in das Leben eines Menschen eingreifen kann“, sagt Philosoph Benjamin Lange, der den Bereich „Ethik der KI“ an der Ludwig-Maximilians-Universität in München leitet. Ein eindringliches Beispiel: In Südkorea gibt es derzeit eine Protestwelle junger Frauen – viele von ihnen sind Opfer von Deepfake-Pornos geworden. Hacker stahlen ihre Fotos aus Social-Media-Profilen und generierten mit ihnen täuschend echte Fotos und Videos, auf denen sie scheinbar nackt sind oder sogar Sex haben. Die Folge: Die Frauen löschten ihre Profile, die meisten Täter kommen ungeschoren davon. „Deshalb ist es so wichtig, dass die Ethik bei der Entwicklung neuer Technologien immer mitgedacht wird“, sagt Lange. Zum Schutz der Menschen.