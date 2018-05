"Digital durchstarten": Facebook lädt zur Zeche Zollverein in Essen

Essen Keine Telefonnummer, keine E-Mail-Adresse. Bisher war Facebook für Nutzer, Vereine oder Unternehmen ein anonymer Netz-Gigant. Jetzt will Facebook sein persönliches Gesicht zeigen und lädt drei Tage auf die Zeche Zollverein in Essen. Das Interesse ist groß, die Besucher brauchen auch Geduld.

Schlange stehen, überfüllte Workshops und spontane Videoübertragungen – selbst die Organisatoren waren vom Interesse der Besucher überrascht. Gemessen am Andrang war es überfällig, dass Facebook seine Nutzer zu einem persönlichen Treffen einlädt. Bis Freitag findet in Essen die Messe „Digital durchstarten“ statt, auf der das soziale Netzwerk Unternehmen, Vereine und Einzelpersonen in dieser Form zum ersten Mal außerhalb der USA treffen möchte.