Abo-Vorteile Die wichtigsten Funktionen der RP-Website im Überblick

Als RP+-Nutzerin oder -Nutzer haben Sie die Möglichkeit, Plus-Inhalte mit Nicht-Abonnenten zu teilen. Dafür haben wir für alle Plus-Artikel die „Artikel teilen“-Funktion integriert, die Ihnen automatisch unter allen Plus-Inhalten angezeigt wird. Durch einen Klick auf „Link kopieren“ wird ein persönlicher Link generiert und automatisch in die Zwischenablage kopiert. Diesen Link können Sie nun mit einer begrenzten Anzahl an Nicht-Abonnenten teilen und ihnen so den Zugang zum Artikel ermöglichen.