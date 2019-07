Despacito mit mehr als sechs Milliarden Aufrufen : Die meistgeklickten Youtube-Videos aller Zeiten

Düsseldorf Bis Ende Juni 2015 hatten es gerade einmal zwei Videos bei Youtube geschafft, bei den Abrufen die Milliardengrenze zu überspringen. Im Januar 2019 sind es bereits über 100. "Despacito" hat mittlerweile über sechs Milliarden Aufrufe. Wir haben die erfolgreichsten Videos für Sie zusammengestellt.

"Gangnam Style" von Psy war ein weltweiter Erfolg für den Sänger aus Südkorea. Das machte sich auch bei Youtube bemerkbar: Als erstes Video überhaupt schaffte es den Sprung über die Milliardengrenze bei den Abrufzahlen. Das war im Dezember 2012.

Die nächste Hürde nahm "Gangnam Style" dann im Juni 2014. Das Video schafte es als erstes, die Marke von zwei Milliarden Abrufen zu überspringen. Die Zwei-Milliarden-Grenze haben mittlerweile mehr als 30 Videos übersprungen, weitere sind knapp davor.

Benötigte "Gangnam Style" noch 159 Tage für die erste Milliarde, schaffte Justin Bieber das mit "Sorry" bereits nach 137 Tagen und Adele gelang das Kunststück mit "Hello" schon nach nur 87 Tagen. Justin Bieber führt übrigens unangefochten die Liste der Youtube-Videos mit den meisten Dislikes an.

Nach viereinhalb Jahren war es dann am 10. Juli 2017 soweit, "Gangnam Style" wurde an der Spitze der meistgesehenen Videos abgelöst, die Krone setzte sich "See You Again" von Wiz Khalifa and Charlie Puth auf. Doch die Freude darüber hielt nicht lange an, schon am 4. August wurden auch Wiz Khalifa and Charlie Puth vom Thron gestoßen, von Luis Fonsi und Daddy Yankee mit ihrem Hit "Despacito".

Am selben Tag gelang es "Despacito" als erstes Video bei Youtube überhaupt, die Grenze von drei Milliarden Aufrufen zu durchbrechen. "See You Again" folgte nur zwei Tage später. Mitte Oktober hat "Despacito" als erstes Video die Vier-Milliarden-Grenze geknackt, Anfang April 2018 fiel die 5-Milliarden-Marke, am 26. Februar 2019 wurde die Marke von sechs Milliarden Aurufen genommen.Zu Spitzenzeiten erreichte das Video bis zu 25,7 Mio. Aufrufe an nur einem einzigen Tag und liegt in diesem Jahr immer noch bei durchschnittlich 2,8 Mio. Aufrufen pro Tag.

Sehen Sie im Folgenden die Liste der 30 meistabgerufenen Videos bei Youtube (Stand 10. Juli 2019). Die Links zu den einzelnen Clips bei Youtube finden sie am Ende des Artikels.

Top 30

Hier nun die Links zu den Top-30-Videos bei Youtube. Nachdem sich Youtube und die Gema Anfang November 2016 nach jahrelangem Streit geeinigt haben, sollten nun alle Videos der Top 30 auch von Deutschland aus abrufbar sein. Falls nicht, liegt das an anderen ungeklärten Rechtsfragen. Mit ein paar Tricks sollte es aber dennoch funktionieren.

