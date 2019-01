Despacito bald mit sechs Milliarden Abrufen: Die meistgeklickten Youtube-Videos aller Zeiten

Düsseldorf Bis Ende Juni 2015 hatten es gerade einmal zwei Videos bei Youtube geschafft, bei den Abrufen die Milliardengrenze zu überspringen. Im Januar 2019 sind es bereits über 100. "Despacito" hat mittlerweile rund 5,9 Milliarden Aufrufe. Wir haben die erfolgreichsten Videos für Sie zusammengestellt.

Benötigte "Gangnam Style" noch 159 Tage für die erste Milliarde, schaffte Justin Bieber das mit "Sorry" bereits nach 137 Tagen und Adele gelang das Kunststück mit "Hello" schon nach nur 87 Tagen. Justin Bieber führt übrigens unangefochten die Liste der Youtube-Videos mit den meisten Dislikes an .

Nach viereinhalb Jahren war es dann am 10. Juli 2017 soweit, "Gangnam Style" wurde an der Spitze der meistgesehenen Videos abgelöst, die Krone setzte sich "See You Again" von Wiz Khalifa and Charlie Puth auf. Doch die Freude darüber hielt nicht lange an, schon am 4. August wurden auch Wiz Khalifa and Charlie Puth vom Thron gestoßen, von Luis Fonsi und Daddy Yankee mit ihrem Hit "Despacito".