Online-Dating: Die digitale Suche nach der Liebe

Die Partnersuche über das Internet wird immer beliebter – und geht nicht mehr nur am Computer, sondern auch am Tablet oder Smartphone. Foto: picture alliance / PhotoAlto/Frederic Cirou

Düsseldorf Immer mehr Menschen suchen im Internet nach einem Partner. Dabei helfen soll ab sofort auch das neue Portal RP Online Dating, das vor allem regional ausgerichtet ist.

Rund acht Millionen Menschen suchen in Deutschland monatlich im Internet nach einem Partner – und nutzen dafür eines von geschätzt 2500 Dating-Portalen (inklusive Singlebörsen und Seitensprungagenturen). Immerhin rund 17 Prozent der Deutschen haben laut einer Umfrage schon einmal einen Partner im Internet kennengelernt, und die Heiratsquote unter Online-Datern liegt angeblich bei 20 bis 25 Prozent. Heißt: Die Erfolgschancen, im Netz die große Liebe zu finden, stehen nicht schlecht. Allerdings gilt es dabei, wie im echten Leben auch, einige Regeln zu beachten, wenn man keinen Reinfall erleben will.

So empfehlen Experten, bei der Partnersuche ehrlich zu sein und offen zu artikulieren, was man will. Männer würden etwa dazu neigen, sich größer zu machen, Frauen kleinere Konfektionsgrößen angeben. Kinder würden oft verschwiegen. Auch bei den Profilfotos werde oft geschummelt. Allesamt Angaben, die bereits beim ersten Treffen auffliegen und am Ende zu nichts führen. Dating-Spezialisten empfehlen Nutzern stattdessen, mit Ehrlichkeit und Kreativität zu punkten, also mit einem originellen Vorstellungstext oder, wenn es um die Anbahnung eines Treffens geht, mit geistreichen Sprüchen.