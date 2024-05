Til Schweiger und Rammstein-Sänger betroffen Desinformationskampagne schiebt Promis falsche Ukraine-Zitate unter

Kleine Foto-Kacheln mit Prominenten und ihren Zitaten sind beliebt in sozialen Medien. Der Fall einer aktuellen Desinformationskampagne zeigt allerdings: Manchmal ist Skepsis angebracht. So gibt es im Zusammenhang mit Russlands Krieg gegen die Ukraine seit einiger Zeit im Netz ein solches Sharepic mit dem Kopf von Til Schweiger und der vermeintlichen Aussage, dass ukrainische Beamte Immobilien in Frankreich und Italien kaufen würden - und man mehr über den Krieg nicht wissen müsse. Oder eines mit einem Bild seines Schauspielerkollegen Jannis Niewöhner und der Zeile, dass die USA nicht verletzt würden, wohl aber Europa. Dem Rammstein-Sänger Till Lindemann wurde ein Spruch über angeblich „sinnlose Hilfe für die Ukraine“ in den Mund gelegt.