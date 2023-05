Das sind die sieben beliebtesten Dating-Plattformen

Tinder – der Branchenprimus darf in der Auflistung natürlich nicht fehlen. Laut der Statista-Umfrage war Tinder 2022 in Deutschland aber nur die zweitbeliebteste Singlebörse. 36 Prozent der Befragten zwischen 18 und 64 Jahren gaben an sie zu nutzen. Tinder selbst teilt mit: „Tinder wurde seit der Gründung im Jahr 2012 mehr als 530 Millionen Mal heruntergeladen“. Weltweit sind bereits mehr als 75 Milliarden Matches zustande gekommen. Die Einführung zusätzlicher Geschlechtsidentitäten hat bis heute zu über 145 Millionen neuen Matches geführt und Tinder bietet eine Auswahl von neun verschiedenen sexuellen Orientierungen.

Die App selbst funktioniert ganz einfach. Man erstellt ein Profil von sich selbst mit einem oder mehreren aussagekräftigen Bildern. Diesen Profil wird jetzt anderen Leuten in der Umgebung angezeigt. Gleichzeitig bekommt man selbst Leute zu sehen, die man entweder nach links (“abgelehnt“) oder nach rechts (“Interesse“) wischen kann. Zeigen beide Person füreinander Interesse, gibt es ein Match und man darf sich gegenseitig schreiben. Nach diesem Prinzip funktionieren auch viele weitere Dating-Apps.