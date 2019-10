Datenpanne bei Kurznachrichtendienst : Daten von Twitter-Nutzern für Werbezwecke genutzt

Werbepartner von Twitter sollen an für Sicherheitszwecke abgelegte Nutzerdaten gelangt sein - und diese für Werbezwecke genutzt haben (Symbolfoto).

Berlin Telefonnummern und Adressen von Twitter-Nutzern sind möglicherweise für Werbezwecke genutzt worden – in welchem Ausmaß, ist noch unklar. Ursache dafür war ein Systemfehler. Betroffen sein könnten Nutzer, die zuletzt viel Werbe-Spam per Mail erhalten haben.

Wer ein Nutzerkonto bei Twitter hat und sich in den vergangenen Wochen über viel Werbe-Spam im Mail-Postfach und über Werbe-Anrufe gewundert hat, könnte von einer Datenpanne bei Twitter betroffen sein. Nutzer müssen damit rechnen, dass die von ihnen hinterlegten Telefonnummern und E-Mail-Adressen zur Absicherung ihrer Accounts unter Umständen für Werbung genutzt wurden. Das betrifft etwa Handynummern, die Nutzer für die Anmeldung via Zwei-Faktor-Authentifizierung angegeben haben.

Twitter teilte mit, dass „diese Daten möglicherweise versehentlich für Werbezwecke verwendet“ wurden. Dies sei „speziell in unserem Werbesystem für maßgeschneiderte Zielgruppen und Partnerzielgruppen der Fall“. So könnten Werbekunden von Twitter an Telefonnummern und Mail-Adressen von Nutzern des Kurznachrichtendienstes gelangt sein.