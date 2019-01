773 Millionen Logins veröffentlicht: So überprüfen Sie, ob Sie vom Datenleck betroffen sind

Sydney Schon wieder sind im Internet Millionen Passwörter veröffentlicht worden. Wie konnte der große Datenleak passieren? Wie viele User in Deutschland betroffen sind, ist noch nicht klar. Doch jeder kann selbst testen, ob seine Daten Teil des Lecks sind.

Im Internet ist ein gewaltiger Datensatz mit gestohlenen Log-in-Informationen aufgetaucht. Darin enthalten seien knapp 773 Millionen verschiedene E-Mail-Adressen und über 21 Millionen im Klartext lesbare unterschiedliche Passwörter enthalten, berichtete der IT-Sicherheitsexperte Troy Hunt in der Nacht zum Donnerstag. Der Datensatz bündele Informationen „aus vielen einzelnen Datendiebstählen und Tausenden verschiedenen Quellen“, schrieb Hunt in einem Blogeintrag am Donnerstag. Der Microsoft-Mitarbeiter betreibt eine Datenbank, in der Internet-Nutzer überprüfen können, ob ihre Log-in-Informationen von Datendiebstählen betroffen sind.