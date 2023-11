Erste Hilfe bei Cyberangriffen Was tun, wenn mein Nutzerkonto gehackt wurde?

Wie kann ich mich vor Hackerangriffen schützen? Am wichtigsten ist es, für alle Accounts starke Passwörter festzulegen. Das heißt: Mindestens acht Zeichen lang, möglichst komplex und am besten aus allen Zeichenarten, also Klein- und Großbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen. „Wählen Sie aber unbedingt für jedes Nutzerkonto ein anderes, denn Hacker können innerhalb von Sekunden prüfen, ob sie mit ihrem gehackten Passwort noch auf weitere Accounts von Ihnen zugreifen können“, sagt Öksüz. Das E-Mail-Konto müsse am besten geschützt werden – denn wenn Dritte da herankommen, können sie darüber die Passwörter von anderen Nutzerkonten ändern. Außerdem ist es hilfreich – überall, wo möglich – eine Zwei-Faktor-Authentifizierung festzulegen. Dabei muss man zunächst ein Passwort eingeben und bekommt dann beispielsweise per Mail oder SMS einen Code zugesendet, den man zusätzlich eingeben muss. Das macht es Betrügern deutlich schwerer, an Daten heranzukommen. Und auch diese Basis-Empfehlung gilt weiterhin: Nicht auf Links und Anhänge von unbekannten Quellen klicken und keine persönlichen Daten an Fremde weitergeben.