Kettenbriefe und Fake-Shops : Online-Betrüger versuchen mit Corona-Angst Geld zu machen

Berlin Viele Menschen machen sich aktuell Sorgen wegen der Coronavirus-Epidemie. Das machen sich nun Betrüger und Kriminelle zunutze, mit Fake-Shops und Messenger-Kettenbriefe.

Wer rund um das neuartige Coronavirus vermeintlich hilfreiche Informationen per Whatsapp oder in anderen Messengern erhält, sollte skeptisch sein. Erklären angebliche Ärzte, wie man sich vermeintlich gegen eine Infektion mit dem Virus schützt, und was man bei einer Infektion tun sollte, handelt es sich dabei ziemlich sicher um einen Kettenbrief mit unsinnigen Inhalten, berichtet das Fachportal „Heise online“.