Bericht der „Time“ enthüllt Die Abgründe hinter dem gehypten ChatGPT

Um die Kennzeichnungen für die Datensätze zu erhalten, schickte OpenAI ab November 2021 laut Informationen der "Time" Zehntausende von Textfragmenten an ein Outsourcing-Unternehmen in Kenia. Viele dieser Texte schienen aus den dunkelsten Nischen des Internets zu stammen. In einigen davon wurden Situationen wie sexueller Kindesmissbrauch, Bestialität, Mord, Selbstmord, Folter, Selbstverletzung und Inzest detailliert beschrieben.