Chatbot-Update ChatGPT soll künftig auch sprechen und sehen können

Zeitgleich kündigte der schwedische Streamingdienst Spotify an, die OpenAI-Technologie zu nutzen, um Podcasts in verschiedene Sprachen zu übersetzen. Dabei würden Stimme und Sprachstil der Originalversion beibehalten. Zunächst sollen englischsprachige Podcasts auf Spanisch, Französisch und Deutsch übersetzt werden. Zuletzt war die App „HeyGen“ in den sozialen Medien viral gegangen, da das KI-Tool Nutzerinnen und Nutzer vermeintlich im Handumdrehen mehr als zehn Sprachen sprechen lässt.