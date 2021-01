Geräte nicht sicher : Bundesnetzagentur sperrt jedes dritte Babyphone

Bonn Corona-bedingt konzentrierten sich die Prüfer der Bundesnetzagentur im vergangenen Jahr auf die Kontrolle online verkaufter Produkte. Mehr als 21 Millionen Geräte bestanden die Tests nicht.

Online-Händler, die ihre Produkte in millionenfacher Stückzahl anbieten, stehen bereits seit Jahren besonders im Fokus der Ermittler, da sich bei vielen ihrer Produkte Sicherheitslücken auftun. Zu Testkäufen in Läden rückten die Prüfer dagegen im Jahr 2020 seltener aus. Der Zoll meldete im vergangenen Jahr rund 8800 verdächtige Warensendungen an die Bundesnetzagentur. In mehr als 95 Prozent der Fälle erfolgte keine Freigabe der Produkte für den deutschen Markt. Insgesamt waren rund 200.000 Produkte betroffen.