Beschwerde kann Monate dauern : Internet-Mindestgeschwindigkeit kann jetzt eingefordert werden

Bonn/Berlin Das „Recht auf schnelles Internet“ ist zwar eher ein „Recht auf ein nicht so furchtbar lahmes Internet“. Doch es kann inzwischen durchgesetzt werden. Allerdings müssen Betroffene Geduld haben. Es kann etliche Monate dauern, bis die Leitung steht.

Das Recht auf eine Mindestversorgung mit Internet kann von sofort an rechtlich durchgesetzt werden. Die Verordnung der Bundesnetzagentur wurde am Freitag im Bundesgesetzesblatt veröffentlicht und rückwirkend zum 1. Juni in Kraft gesetzt. Die Mindestvorgaben sehen vor, dass überall in Deutschland ein Download-Tempo von mindestens 10 Megabit pro Sekunde möglich sein muss. Für den Upload sollen es 1,7 Megabit pro Sekunde sein. Zudem darf die Reaktionszeit (Latenz) maximal 150 Millisekunden betragen.