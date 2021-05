BND bei Instagram : Die Schlapphüte weiten ihre Social-Media-Aktivitäten aus

Eine Mitarbeiterin zeigt in der Zentrale des BND ein Foto mit einer Postkarte mit der Aufschrift "Liebesgrüße aus Mitte". Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Mit dem Kanal „Liebesgrüße aus Mitte“ versucht der Bundesnachrichtendienst Nachwuchskräfte zu finden. Der BND baut seine Social-Media-Aktivitäten mit einem eigenen Instagram-Account aus.

Der deutsche Auslandsgeheimdienst mit seiner Zentrale in Berlin-Mitte startete am Montag einen eigenen Kanal in dem vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen beliebten sozialen Netzwerk. Der Auftritt dient der Nachwuchsgewinnung.