„Blop Opera“ : Google lässt animierte Figuren per KI Weihnachtslieder singen

Düsseldorf Google ist bekannt für kleine Spielereien – etwa, wenn der Schriftzug der bekannten Suchmaschine zu speziellen Anlässen geändert wird. Gerade erobern knuffige, animierte Figuren singend die Internetwelt. Dirigent ist der User selbst.

Die bunten Figuren stehen stellvertretend für Tenor, Bass, Mezzo-Sopran und Sopran – und lassen sich über die X- und Y-Achse beliebig in ihren Tonlagen variieren. Dabei basieren die Stimmen auf echten Künstlern, die dafür viele Stunden Gesangsmaterial aufgenommen haben. Diese wurden für das Training eines Algorithmus verwendet – und diese Künstliche Intelligenz (KI) ist in der Lage, den Gesang der Opernsänger und Opersängerinnen nachzuahmen, in Echtzeit.

An die Veränderungen, die der Nutzer per Maus an den einzelnen Blops vornehmen kann, passen sich die mitsingenden Blops harmonisch an, sodass das Ergebnis nicht nur authentisch, sondern auch sehr niedlich klingt.