Black Friday und Cyber Monday: 5 Tipps für die sichere Schnäppchenjagd im Netz

Düsseldorf Weihnachten steht vor der Tür - und damit auch der Stress beim Geschenkekaufen. Viele sichern sich bereits im November am sogenannten Black Friday die ersten Schnäppchen. Doch aufgepasst: Käufer sollten genau hinschauen.

Die Vorweihnachtszeit ist für viele Menschen auch eine Einkaufszeit - vor allem wegen Aktionstagen wie dem „Black Friday“ am 23. November sowie dem „Cyber Monday“ am 26. November. In wenigen Tagen startet also die Schnäppchenjagd im Internet. Sparfüchse freuen sich an diesen Tagen über hohe Rabatte.