Black Friday und Cyber Monday 2022 : 5 Tipps für die sichere Schnäppchenjagd im Netz

In der Schnäppchenzeit im November locken auch immer mehr Geschäfte ihre Kunden mit besonderen Angeboten. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Für viele sind sie die Shopping-Highlights des Jahres: Am sogenannten Black Friday und Cyber Monday im November sichern sie sich die besten Schnäppchen. Doch Käufer sollten genau hinschauen.

Echte Schnäppchenjäger haben sie schon lange vorher auf dem Schirm und hoffen, vielleicht schon die ersten Weihnachtsgeschenke oder lang ersehnte Anschaffungen günstig bekommen zu können. Die Aktionstage nach amerikanischem Vorbild wie der „Black Friday“ am 25. November und der „Cyber Monday“ am 28. November sind immer mehr auch in Deutschland ein Thema.