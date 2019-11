Rabattschlacht vor Weihnachten : Black Friday und Cyber Monday - das sollten Sie wissen

Düsseldorf Der Black Friday ist längst kein Geheimtipp mehr, sondern ein fester Termin im Kalender von vielen Schnäppchenjägern. Der Handel erzielt Millierdenumsätze. Auf was man als Verbraucher achten sollte.

In den 50 nachfragestärksten Kategorien am Black Friday lag die durchschnittliche Preisersparnis bei lediglich sech Prozent. Bei Gesellschaftsspielen (19 Prozent), Gamepads (19 Prozent) und Spielekonsolen (15 Prozent) konnten Verbraucher demnach am meisten sparen.

„Sechs Prozent im Schnitt sind schon nicht schlecht“, sagt Philipp Peitsch von Idelao. Aber Preise würden mit der Zeit immer sinken. „Und das ist so eine Größenordnung, die kriegt man ohne Black Friday mit ein bisschen Geduld auch so hin."

Die Verbraucherzentrale etwa rät, bei der Schnäppchenjagd auf jeden Fall einen kühlen Kopf zu bewahren. Preisvergleiche in Suchmaschinen könnten sich mehr lohnen als Sonderangebote am Aktionstag.

71 Prozent der Deutschen planen am Schnäppchentag am 29. November oder am Cyber Monday am darauffolgenden Montag einen Einkauf und wollen dabei im Schnitt 254 Euro ausgeben, wie die Unternehmensberatung PWC erklärte. Im vergangenen Jahr lagen die Ausgaben demnach noch bei 217 Euro.