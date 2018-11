Zehn Beispiele: Wo man am Black Friday sparen kann

Wo man am Black Friday sparen kann

Düsseldorf Mit Black Friday und Cyber Monday gibt es Rabatte nicht mehr erst kurz vor dem Fest, sondern schon zu Beginn des Einkaufstrubels. Wir geben Beispiele, wo man sparen kann.

Es ist eine der größten Rabattschlachten im deutschen Einzelhandel: Am Black Friday (23. November) und am Cyber Monday drei Tage später werden die Bundesbürger nach Schätzungen des Handelsverbandes Deutschland angelockt von zahlreichen Sonderangeboten rund 2,4 Milliarden Euro für Einkäufe ausgeben. Das sind noch einmal 15 Prozent mehr als im vorigen Jahr.

Die aus Amerika importierten Schnäppchentage sind dabei, den Einzelhandel in Deutschland nachhaltig zu verändern. Das Besondere an ihnen: Die Rabatte gibt es schon zu Beginn des Weihnachtsgeschäfts und nicht erst in den letzten Tagen vor oder gar nach dem Fest.