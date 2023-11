Konsum-Festspiele Was Sie zum Black Friday und Cyber Monday 2023 wissen müssen

Erklärungsversuche gibt es mehr als einen. Zum Beispiel den, dass die Händler an diesem Tag schwarze Hände bekommen vom Geldzählen, weil sie so viel verkauft haben (was wir in Zeiten zunehmender bargeldloser Zahlungen nicht glauben mögen, schon gar nicht bei den Kreditkarten-versessenen Amerikanern). Oder die Begründung, dass dieser Tag für die Branche einen ganz wesentlichen Beitrag liefert, damit sie schwarze Zahlen schreibt. Oder jene, dass die Scharen von Einkäufern auf den Shopping-Meilen wie eine einzige schwarze Masse erscheinen. Was der Wahrheit am nächsten kommen könnte. Denn überliefert ist, dass die Polizei von Philadelphia 1966 den Tag als „Black Friday“ ausgerufen haben soll. Die Beamten sorgten sich wegen überfüllter Einkaufswege, wegen Staus auf den Straßen, wegen Belagerungszuständen vor den Geschäften, vor denen die Menschen schon nachts campierten. In Kalifornien warteten 2014 zwei Frauen 22 Tage auf den „BlackFriday“ in ihrem Wunschgeschäft. Mit Campingstuhl, Musik und Büchern.