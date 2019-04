„Avengers“-Feature bei Google : Thanos löscht das Internet

Düsseldorf Mit einem Fingerschnipp kann Thanos, der mächtige Kriegsherr aus Marvel‘s „The Avengers“, das halbe Universum auslöschen. Oder eben Googles Suchergebnisse. Und so geht es.

Und so geht's: Man gibt die Suchzeile „thanos“ ein. Am rechten Bildschirmrand erscheint der Wikipedia-Eintrag und ein goldener kleiner Handschuh. Wer darauf klickt, der löscht das Internet. Gut, nicht das ganze Internet. Aber einige Suchergebnisse lösen sich vor den Augen in Luft auf. Außerdem reduziert sich die Ergebnisanzahl auf die Hälfte.