Ausfälle bei Amazon-Cloud-Dienst Alexa blieb stumm – Amazon Music war nicht erreichbar

Nach dem Ausfall der Amazon-Cloud-Dienste in einer US-Region am Dienstag sind Unternehmensangaben zufolge die Systeme teilweise wiederhergestellt. Amazon teilte mit, dass viele Fehlermeldungen bei den von seiner Einheit Amazon Web Services (AWS) angebotenen Diensten als „behoben“ markiert seien. „Wir arbeiten weiter daran, alle Dienste vollständig wiederherzustellen“, heißt es auf der AWS-Statusseite. Schwierigkeiten habe es mit einem Subsystem bei dem Programm AWS Lambda gegeben – ein Dienst, der es anderen Unternehmen erlaubt, Computerprogramme ohne eigenes Management von Servern betreiben zu können. Zu Nutzern des Programms gehören unter anderem die Firmen T-Mobile US und Netflix. Bei beiden war zunächst keine Stellungnahme zu bekommen.