200 Accounts gestrichen ARD schrumpft Social-Media-Angebot

Im Zuge des Reformprozesses würden in Kürze etwa ein Viertel der derzeit rund 800 Accounts auf unterschiedlichen Plattformen eingestellt, teilte die ARD am Donnerstag im Anschluss an eine zweitägige Sitzung der Intendantinnen und Intendanten in Bonn mit. Die journalistischen Inhalte würden „in wenigen starken Angeboten“ konzentriert, „um möglichst viele Menschen in Deutschland zu erreichen“.