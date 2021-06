„Ich glaube, das System funktioniert nicht“ : Wie eine Star-Wars-Szene zum Hit-Meme im Netz wurde

Düsseldorf Im Internet passiert es immer wieder, dass Inhalte „viral gehen“ – also besonders bekannt werden. Ein Meme mit Screenshots aus einem Star Wars-Film von 2002 macht es gerade wieder mal vor. Wie es dazu kam.

Wer sich noch an 2002 erinnert, kann sich sicherlich noch an „Star Wars Episode II - Angriff der Klonkrieger“ erinnern. Darin begegnen sich Anakin Skywalker (Hayden Christensen) und Padmé Amidala (Natalie Portman) wieder - er ist auf dem Weg zum Jedi-Ritter. Sie, die frühere Königin von Naboo, ist inzwischen Senatorin. Die beiden kennen sich seit ihrer Kindheit. Bei diesem Treffen jedoch verlieben sich die beiden ineinander. Im Zuge des Wiedersehens kommt es auch zu einem Picknick, bei dem das junge Paar, das später heiraten und gemeinsame Kinder bekommen soll, über Politik austauschen.

Anakin: Ich glaube, das System funktioniert nicht. Padmé: Wie glaubst du denn, dass es funktioniert? Anakin: Wir brauchen ein System, in dem sich die Politiker zusammensetzen, das Problem diskutieren, darüber übereinkommen, was das Beste für alle ist und das dann machen. Padmé: Aber das ist genau das, was wir tun. Das Problem dabei ist, dass die Menschen nicht immer zu einer Übereinkunft kommen. Anakin: Dann sollte man sie dazu bringen. Padmé: Wer sollte sie dazu bringen? Du? Anakin: Natürlich nicht ich. Jemand, der weise ist. Padmé: Das klingt für mich sehr nach Diktatur. Anakin: Nun, wenn es funktioniert.

Dieser Tweet ist damit zwar recht erfolgreich und erreicht rund 100.000 Likes, verbreitet sich aber noch nicht wirklich weiter. Dies liegt sicherlich auch an der nicht „Meme-kompatiblen“ Formatierung, in dem Tweet sind es eigentlich vier Einzelbilder. Das ändert sich einen Tag später auf der Plattform reddit.com. Hier kommt es in ein klassisch quadratisches Meme-Template und verbreitet sich zunächst innerhalb der Star Wars-Fangemeinde weiter und bleibt thematisch in diesem Universum.