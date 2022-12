Vorsicht beim Weihnachtsshopping Amazon warnt vor neuer Betrugsmasche

„Amazon-Konto gesperrt: Wir haben ein Problem mit Ihrem Rechnungskonto und Ihr Kontostatus wurde vorübergehend gesperrt. Melden Sie sich an und aktualisieren Sie Ihre Kontoinformationen“, heißt die Zeile, mit der sich Betrüger Zugang zu Ihren Daten verschaffen wollen. In der Mail wird beschrieben, dass das Konto vorübergehend gesperrt werden müsse. „Sicherheitsgründe“ seien das Problem. Nun solle man sich über einen in der Mail beigefügten Button neu auf der Website einloggen.