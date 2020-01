Kostenpflichtiger Inhalt: Tipps und Tricks für den Sprachassistenten : Alexa, wie hole ich das meiste aus dir raus?

Amazon Echo mit Sprachassistent Alexa (Archivbild). Foto: dpa/Elaine Thompson

Düsseldorf Lautsprecher mit Amazons Alexa gehörten zu Weihnachten zu den Verkaufsschlagern. Für alle, die jetzt so eine kleine Box zuhause haben und noch nicht so recht wissen, was sie damit anfangen sollen: Hier sind ein paar Tipps.