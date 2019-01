Accounts bei Facebook und Twitter löschen: Das müssen Sie tun, wenn Sie Habeck nacheifern wollen

Frankfurt/Main Robert Habeck, der Chef der Grünen, hat Facebook und Twitter den Rücken gekehrt. Falls Sie für sich ebenfalls diesen Vorsatz gefasst haben, erklären wir Ihnen, wie das funktioniert.

In einer Erklärung nennt Habeck zwei Gründe für seine Entscheidung: Zum einen seien dort "privateste Daten seiner Familien" veröffentlicht worden. Zum anderen färbe der Umgangston in den sozialen Netzwerken auf ihn ab und er habe das Gefühl, immer "aggressiver, lauter, polemischer und zugespitzter" auftreten zu müssen. Deshalb will er wie viele andere auf den Auftritt im Netz verzichten. Doch der Rückzug ist nicht einfach.