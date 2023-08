YouTube-Survival-Format So viel Geld verdienen Kandidaten bei „7 vs. Wild“

Die Dreharbeiten für die dritte Staffel des YouTube-Erfolgsformates „7 vs. Wild“ in Kanada laufen. Anders als in den beiden vergangenen Jahren treten in der neuen Staffel nicht sieben Einzelkämpfer, sondern sieben Zweierteams in der Wildnis gegeneinander an. Zudem sind die Teams nicht nur sieben, sondern ganze 14 Tage lang auf sich allein gestellt. Alles, was Sie über die YouTube-Survival-Show wissen müssen, lesen Sie hier.