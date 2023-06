Survival-Serie auf Youtube Was Sie zur dritten Staffel von „7 vs. Wild“ wissen müssen

Die Youtuberinnen Survival Lilly und Vanessa Blank haben ihre Teilnahme dementiert. Auch Klaas Heufer-Umlauf hat sich mittlerweile in seinem Podcast „Baywatch Berlin“ zu Wort gemeldet und abgesagt. „Ich mache das auf gar keinen Fall, weil mir das einfach zu anstrengend ist. Das ist mir zu gefährlich und ich möchte gar nicht in der Matsche liegen, eine Woche lang“, so der Moderator. Trotz Kritik seiner Fans hat sich mittlerweile auch MontanaBlack entschieden, nicht an der dritten „7 vs. Wild“-Staffel teilzunehmen.