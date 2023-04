Survival-Serie auf Youtube Was Sie zur dritten Staffel von „7 vs. Wild“ wissen müssen

Gute Nachrichten für alle Fans von „7 vs. Wild“: Es wird eine dritte Staffel geben! Am 16. April kündigte Produzent Fritz Meinecke an, das erfolgreiche Youtube-Format nun doch weiterführen zu wollen. Damit Sie jederzeit bestens über die dritte Staffel informiert sind, haben wir die wichtigsten Informationen für Sie zusammengefasst.