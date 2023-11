Youtube-Survival-Show „7 vs. Wild“ Dritte „7 vs. Wild“-Staffel startet auf Amazon Frevee

Die zweite Staffel von „7 vs. Wild ist Geschichte. Nach sieben Tagen auf der Perleninsel Isla de San José haben die verbliebenen sechs Teilnehmer das Abenteuer Panama erfolgreich gemeistert. Erschöpft, aber glücklich wurden Otto, Sascha, Joris und Knossi an Tag 7 vom Produktionsteam abgeholt. Besonders das Durchhaltevermögen von Youtube-Star Knossi hat die Fans der Web-Serie ins Staunen versetzt. Aber auch die anderen Teilnehmer wirkten sichtlich überrascht, als ihnen der 36-Jährige in einem Outfit aus Müllsack und Palmenblättern zuwinkte. Auch wenn sich „7 vs. Wild“-Erfinder Fritz den Sieg der zweiten Staffel nicht schnappen konnte, freute er sich für Youtube-Kumpel Knossi. Ähnlich ging es Otto, der viele Fans mit seiner positiven und entspannten Art begeistert hatte und so als klarer Gewinner in die Zivilisation zurückkehrte.