Youtube-Format Die Nominierten der dritten „7 vs. Wild“-Staffel

Außerdem wurden von Meinecke nominiert:

Survival Lilly und Vanessa Blank

„Naturensöhne“ Gerrit und Andy

Allerdings hat Survival Lilly eine Teilnahme an dem Format bereits ausgeschlossen, wie sie auf ihrem Youtube-Kanal verkündet hat. Dort berichtet sie, dass es ihr aufgrund ihres Vertrags mit dem Discovery Channel untersagt sei, an anderen Survival-Formaten teilzunehmen. Zudem habe sie gesundheitliche Probleme, seitdem sie bei dem TV-Format „Naked and Afraid“ in New Mexico eisigen Temperaturen ausgesetzt war. Auch Vanessa Blank möchte an „7 vs. Wild“ nicht teilnehmen.

Die „Naturensöhne“ hingegen haben auf die Nominierung bereits mit einem Bewerbungsvideo nominiert. Eine Teilnahme ist also sehr wahrscheinlich.