Mit Knossi, Sascha Huber und Co. Was Sie zur zweiten Staffel von „7 vs. Wild“ wissen müssen

Schon die erste Staffel der Reality-Spielshow „7 vs. Wild“ war ein echter Hit auf YouTube und zog Millionen begeisterte Zuschauer regelrecht in ihren Bann. Dabei ist das Konzept der Show, die vom Videoproduzenten Fritz Meinecke ins Leben gerufen wurde, denkbar einfach: Sieben mutige Teilnehmerinnen und Teilnehmer – vorwiegend Streamer und Youtuber – müssen sieben Tage lang mit sieben Gegenständen in der Wildnis überleben. In dieser Zeit wartet jeden Tag eine Challenge auf die Kandidatinnen und Kandidaten. Nur wer die Aufgaben besteht, kann Punkte sammeln und sich nach den geschafften sieben Tagen Hoffnungen auf den Sieg machen. Neben ausgewählten Gegenständen, die zum Überleben dienen, hat jeder der Kandidaten auch das nötige Kamera-Equipment dabei, um seinen oder ihren Aufenthalt in der Wildnis zu dokumentieren.