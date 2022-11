Survival-Show auf YouTube : Fans hetzen gegen Teilnehmerin „Starletnova“

Foto: Instagram / Fritz Meinecke Infos Das sind die Teilnehmer von „7 vs. Wild“

Panama Am 5. November ist die zweite Staffel der erfolgreichen Survival-Show „7 vs. Wild“ auf YouTube gestartet. Während die erste Folge auf Youtube alle Rekorde bricht, hetzen Fans gegen eine der Teilnehmerinnen. Wie die Macher der Serie darauf reagieren.

+++ 8. November +++ Fans kritisieren Teilnehmerin „Starletnova“

Schon nach der ersten Folge der zweiten Staffel von „7 vs. Wild“ ist klar, dass die Web-Serie locker an die Erfolge der ersten Staffel anknüpfen kann. Bereits 51 Minuten nach Veröffentlichung des Videos auf Youtube hatten es über eine Million Menschen angesehen. Nach 24 Stunden kam das Survival-Format auf 3,2 Millionen Views. Zum Vergleich: Die erste Staffel konnte bis heute 7,1 Millionen Aufrufe verbuchen.

Trotz dieses Erfolgs gibt es auch kritische Stimmen. Besonders die beiden weiblichen Teilnehmerinnen scheinen einigen Zuschauern sauer aufzustoßen. Dazu äußerten sich die Mitorganisatoren Tom und Martin von „Wandermut“ in ihrem Reaction-Video. Nachdem sich die beiden bei Knossi für die dramatischen Szenen beim Sprung aus dem Helikopter entschuldigt haben, widmeten sie sich Hass-Kommentaren aus der Community. Teilnehmerin „Starletnova“ soll mit „hässlichen Kommentaren“ unter Druck gesetzt und wegen ihres Äußeren als „Schmink-Tussi“ bezeichnet worden sein. Die Macher der Serie stellen sich trotzdem hinter die 23-Jährige. Für sie ist die Streamerin „tougher als mancher Internet-Hater“.

+++ 7. November +++ Ausgesetzt in den Tropen

Als die sieben Kandidatinnen und Kandidaten zu Beginn einen Flugzeug-Hangar in Panama betreten, nimmt die lang ersehnte neue Staffel von „7 vs. Wild“ Fahrt auf. Nach einem kurzen Briefing von Survival-Experte Ed Stafford (“Walking the Amazon“), der per Video-Botschaft zugeschaltet ist, geht es für Fritz Meinecke (33, Youtuber Initiator der Show „7 vs. Wild“), Sascha Huber (30, Fitness-Youtuber), Antonia „Starletnova“ (23, Streamerin), Otto „Bulletproofentrepreneur“ (40, Ex-Soldat und Youtuber), Sabrina Outdoor (Youtuberin), Wildcard-Gewinner Joris (23) und Jens „Knossi“ Knossalla (36, Entertainer, Streamer, Youtuber) erst mal hoch hinaus.

In Helikoptern werden die Protagonisten der neuen Staffel zu ihrem Ziel, einer tropischen Insel nahe Panama gebracht. Untermalt von einem extra für die Show produzierten 7-vs-Wild-Song im Hard-Rock-Stil überfliegen sie die Insel. Knossi stellt Vergleiche mit dem Videospiel „Far Cry“ an, auch „Jurassic Park“ würde sich bei dem mit Urwald bedeckten Eiland gut anbieten. Knossi ist es schließlich auch, der als erster ausgesetzt wird. Aus knapp zehn Meter Höhe wagt sich der wahrscheinlich unerfahrenste der Kandidaten in die karibischen Fluten - und hat danach sichtlich Mühe, das Land zu erreichen. Im Videomaterial ist zu sehen, wie sehr er mit der Flut zu kämpfen hat, später kommentiert völlig erschöpft: „Ich hab‘ echt gedacht, ich schaff’s nicht. Ich hab‘ gedacht, ich sauf‘ ab.“ Knossi nimmt sieben Gegenstände mit auf die Insel. Welche das sind, erfahren Sie hier. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten sich im Vorfeld entscheiden, wer am meisten Erfahrung für das Survival-Experiment mitbringt. Darauf basierend wurde entschieden, wer wie viele Gegenstände mitnehmen darf.

Nach Knossi ist die Streamerin Antonia „Starletnova“ an der Reihe, die in ihrer Jugend 15 Jahre bei den Pfadfindern verbracht hat. Nach dem Sprung aus dem Hubschrauber, meistert sie die Strecke zum Ufer ebenfalls mit Müh‘ und Not. “Das war anstrengender, als gedacht“, zog sie ihr Fazit. Und sie hat Glück, an ihrem Platz findet sie direkt Süßwasser. „Nova“ nimmt vier Gegenstände mit auf die Insel: Ein Beil inklusive Schutzkappe, Wasserfilter, Feuerstahl und einen Biwacksack.

Danach springt mit Otto einer der Favoriten auf den Sieg ins Wasser und schwimmt zu seinem Spot, an dem er die nächsten sieben Tage in der Wildnis verbringen wird. Kein Problem für den Ex-Soldaten, der aber trotzdem von der ganzen Umgebung begeistert ist und nach der Ankunft erst mal „Luft holen“ muss. Sein einziger Gegenstand: Eine Machete mit Tragevorrichtung.

Der nächste, der an der Reihe ist, ist der „7-vs.-Wild“-Gründer und Survival-Youtuber Fritz Meinecke. Er steht nach dem Gewinn der ersten Staffel unter besonderem Druck: Kann er seinen Triumph wiederholen? Für ihn geht es nach dem Sprung aus dem Hubschrauber an einen felsigen Strand und auch er lässt die Szenerie zunächst einfach nur auf sich wirken. Wie Otto hat auch Fritz nur eine Machete dabei.

Direkt im Anschluss an den „7-vs.-Wild“-Veteran wagt sich ein unbekanntes Gesicht über die Absprungkante des Helikopters. Joris ist Hobbybiologe und Wildcard-Gewinner und hat schon mächtig Lust auf das Survival-Projekt. Er ist sichtlich begeistert, als er die Insel erreicht. Joris hat drei Gegenstände mitgenommen: Eine Machete inkl. Tragevorrichtung, ein Gefäß mit Deckel und Feuerstahl.

Danach kommt Sascha Huber, der Fitness-Youtuber an die Reihe und schwimmt zu seinem Platz an einem felsigen, langen Küstenstreifen. Sein Kommentar nach der Ankunft: „Wo bin ich hier? Scheiße!“ Er hat fünf Gegenstände dabei. Die zweitmeisten nach Knossi. Er nimmt eine Machete mit Tragevorrichtung, einen Wasserfilter, Feuerstahl, 30m Paracord und eine Hängematte mit. Den Schluss macht Survival-Youtuberin Sabrina Outdoor, die sich ebenfalls müht, den Strand zu erreichen. Doch auch sie schafft es und das Abenteuer in der Wildnis kann beginnen. Sie führt vier Gegenstände mit sich: Ein Messer inkl. Tragevorrichtung, eine Klappsäge, ein Gefäß mit Deckel und Feuerstahl.

