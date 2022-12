Youtube-Survival-Show „7 vs. Wild“ „Ich glaub, ich kann nicht mehr“ - Kommt jetzt das dramatische Aus für Nova?

Outdoor-Influencerin Sabrina ist bereits einen Schritt weiter. Aus Hartholz und einem Fischernetz hat sie sich einen soliden Langbogen gebaut. Auch ihr Shelter nimmt allmählich Gestalt an. Das Dach aus Palmenwedeln schützt sie vor den Naturgewalten und in einem Bett aus Blättern lässt sich halbwegs gut schlafen. Ernüchterung kommt auf, als der Bogen dann nicht so wirklich funktionieren will. Die Pfeile fallen Sabrina vor die Füße und beim Bau hat sie sich direkt den nächsten Splitter eingefangen. Dazu kommt, dass sie allmählich Freunde und Familie vermisst. Und so sitzt Sabrina irgendwann melancholisch am Strand, anstatt sich weiter der Challenge zu widmen. Wildcard-Gewinner Joris hat sich nach seinem Down in der letzten Folge wieder aufgerappelt. Er testet mittlerweile das lokale Obst auf seine Essbarkeit. Zum Glück hat der Hobby-Biologe Ahnung von den Pflanzen auf der Insel, sonst dürfte spätestens jetzt das vierköpfige Mediziner-Team ausrücken. Statt giftiger Früchte findet Joris einen Strauch mit vitaminreichen Mombinpflaumen. Gut gesättigt macht er sich an den Bau seines Bogens und bastelt sich eine Zielscheibe aus Styropor. Dass die Ziele aus Holz sein müssen, hat er wohl überlesen. Trotzdem ist dem Student das Glück hold: er schießt daneben und der Pfeil bleibt in einem Ast stecken. 5 Meter - der bisherige Rekord.